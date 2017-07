Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục thiên tai tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: TTXVN)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao, những ngày vừa qua, địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to.Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến tối 12/7, tỉnh đã có 10 người chết, gần 200 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn.Tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, nhiều diện tích lúa mùa mới cấy, ngô bị vùi lấp và có nguy cơ mất trắng, nhiều ao nuôi thủy sản bị vùi lấp.Các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh như Quốc lộ 2 Hà Giang-Tuyên Quang; Quốc lộ 279 huyện Bắc Quang-Quang Bình; Quốc lộ 34 thành phố Hà Giang-Bắc Mê; Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc đều bị hư hỏng, có nơi bị hư hỏng nặng.Nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, từ huyện xuống các xã của các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Mèo Vạc, Yên Minh, Bắc Mê bị chia cắt do đất đá sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Nhiều công trình cầu treo, công trình đập tràn của tỉnh cũng bị hư hỏng nặng nề.Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến, để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại, khắc phục tạm thời, thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị tử vong.Sở Giao thông Vận tải Hà Giang đã chỉ đạo các Hạt Giao thông, Đoạn Quản lý đường bộ huy động người, trang thiết bị tập trung thực hiện công tác khắc phục hậu quả, giải phóng giao thông. Công an tỉnh Hà Giang đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở.Ông Hoàng Gia Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang cho biết các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được thông. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục có mưa lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại, trên các ta luy dương, ta luy âm, đất đá vẫn có thể sạt lở xuống bất cứ lúc nào, do vậy, công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn gặp rất nhiều khó khăn.Sở Công Thương Hà Giang đã cử nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tất cả các hồ chứa thủy điện, các công trình khai thác mỏ trên địa bàn; yêu cầu các chủ hồ chứa, các công ty thủy điện thực hiện nghiêm túc quy trình tích nước và xả lũ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho vùng hạ du.Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khôi phục diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại, động viên bà con chủ động mua các loại giống lúa để gieo bổ sung đảm bảo kịp thời vụ./.