Lũ ống, lũ quét ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La, Sơn La, đêm 2/8, trên địa bàn một số xã của huyện Mường La có mưa rất to, gây ra lũ ống, lũ quét gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, đường giao thông, hoa màu của nhân dân.Tính đến khoảng 9 giờ ngày 3/8, thống kê sơ bộ cho thấy, tại huyện Mường La đã có 7 người mất tích, 1 người chết, 2 người bị thương, 42 nhà dân bị thiệt hại, trong đó, tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La mưa to, lũ ống, lũ quét đã cuốn trôi 10 ngôi nhà ở bản Hua Na, làm sạt lở 8 nhà dọc suối Nặm Păm thuộc bản Chiềng Tè; cầu cứng Nặm Păm bị trôi 2 đầu cầu, đường bị cô lập.Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình và chỉ đạo huyện Mường La huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, hỗ trợ các hộ dân nạo vét bùn đất và tháo dỡ nhà dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng lưu ý huyện Mường La cần chủ động thực hiện sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết trong những ngày tới để có biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời./.