Nước sông Thao dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực tại thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhanh. Lúc 16 giờ ngày 19/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái là 30,75m, dưới mức báo động 2 là 0,25m.Đến sáng 20/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 30,2m (trên mức báo động 1 là 0,20m). Chiều tối 20/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 29,7m (dưới mức báo động 1 là 0,30m).Trong những ngày qua, do nước sông Thao lên cao và nhanh, nhiều khu vực của thành phố Yên Bái đã bị ngập lụt. Nơi ngập sâu nhất lên tới 0,6-0,7 m khiến giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.Mưa lũ trong 3 ngày qua tại Yên Bái đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể đã có 2 người mất tích do nước lũ cuốn trôi là chị Hờ Thị Chi (sinh năm 1982, ở thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn) khoảng 14 giờ ngày 17/7 trên đường đi làm, hiện vẫn chưa tìm thấy. Trường hợp thứ 2 là anh Lò Văn Bờ (sinh năm 1978 trú ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ) bị nước cuốn trôi lúc 15 giờ ngày 18/7. Một trường hợp bị thương do sạt taluy ở thôn 6 xã Yên Thành, huyện Yên Bình./.