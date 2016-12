Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: AP)

Thực tế, Vietlot cũng đã nhìn ra vấn đề này khi đem loại hình xổ số đầy hấp dẫn vào thị trường Việt Nam. Và nhà tổ chức này cũng đã có những lời khuyên xác đáng.



1. Đừng nghĩ các trò chơi giải trí có thưởng là một cách kiếm tiền

Các trò chơi tại các sòng bài, các trò chơi qua mạng, lô đề bất hợp pháp thường được thiết lập nhằm thu tiền về nhiều hơn trả thưởng. Điều này có nghĩa, về dài hạn người chơi sẽ mất tiền nhiều hơn là thắng. Hãy nhớ không chỉ có sòng bạc, các trò chơi giải trí có thưởng có nguyên tắc chỉ một số ít người may mắn thắng số tiền lớn. Người nghiện cờ bạc thường có kỳ vọng họ sẽ là người chiến thắng.



2. Luôn tham gia các trò chơi giải trí có thưởng với số tiền nằm trong khả năng tài chính của bạn

Tham gia các trò chơi giải trí có thưởng bằng số tiền mà bạn dành cho giải trí, như tiền xem phim, đi du lịch hoặc đi ăn…. Không nên dùng các khoản tiền dành riêng cho việc chi trả các chi phí sinh hoạt, các nhu cầu thiết yếu như tiền thuê nhà, tiền đi chợ, tiền trang trải các hóa đơn… để tham gia các trò chơi giải trí có thưởng.



3. Không cố gỡ lại số tiền đã mất

Đừng bao giờ cố gắng gỡ lại những gì bạn đã mất bằng cách tham gia dự thưởng nhiều hơn. Thông thường điều này sẽ chỉ làm bạn mất đi số tiền lớn hơn mà thôi.



4. Định mức giới hạn số tiền chơi

Hãy quyết định số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất trước khi chơi. Và khi bạn đã mất hết số tiền đó, hãy dừng lại. Nếu bạn thắng có thể chơi tiếp. Nhưng đừng quên, chiến thắng không phải lúc nào cũng mỉm cười với bạn.



5. Cân bằng thời gian

Hãy quyết định thời gian bạn dành cho tham gia các trò chơi giải trí có thưởng. Hãy cân bằng thời gian mà bạn dành cho các trò chơi giải trí có thưởng với thời gian dành cho các hoạt động thể thao, giải trí khác. Đừng để quỹ thời gian của bạn bị chi phối bởi các trò chơi giải trí có thưởng.



6. Không tham gia các trò chơi giải trí có thưởng khi bạn đang bị căng thẳng, buồn chán hoặc đã sử dụng chất kích thích

Khi bạn đang trong tình trạng tinh thần căng thẳng, buồn chán hoặc đã sử dụng chất kích thích, sẽ rất khó để để đưa ra các quyết định sáng suốt hoặc tệ hơn, bạn có thể có những quyết định sai lầm. Hãy để những trò chơi giải trí có thưởng mang tới cho bạn niềm vui và những phút giây giải trí thoải mái nhất.

Sức nóng của trò chơi xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 ngày càng lan tỏa, đặc biệt sau kỳ quay số ngày 23/12 vừa qua, nâng tổng số tiền của giải độc đắc lên tới hơn 126 tỷ đồng, lập kỷ lục mức thưởng cao nhất từ trước đến nay của trò chơi Mega 6/45 tại Việt Nam.Chủ nhật 25/12, đợt quay số tiếp theo của trò chơi xổ số Mega 6/45 sẽ có thể mang đến may mắn đặc biệt cho người trúng giải với hơn 126 tỷ đồng. Với mức giải thưởng hơn cao kỷ lục này, có nghĩa rằng, bất kỳ chủ nhân nào của giải thưởng này cũng sẽ xô ngã kỷ lục của người thắng giải 92 tỷ đồng vào tháng 10/2016. Tiếp sau giải thưởng này, thì những người trúng xổ số Vietlot sau này chỉ đạt các giải thưởng lần lượt là 65, 71, 56 và 55 tỷ đồng.Vậy có dễ dàng trúng giải thưởng “khủng” này hay không? Các thống kê về những người trúng xổ số Vietlott cho thấy, những người thắng giải chỉ mua từ 1-4 vé. Riêng về người trúng giải thưởng cao nhất là 92 tỷ đồng, chỉ mua cầu may 1 tờ, và không phải là người thường mua vé số.Theo quy định của chương trình xổ số, những bộ số trúng giải nhất là những bộ số có tới 5 cặp số trùng khớp với kết quả của giải jackpot. Điều đó có nghĩa, tất cả 160 người trúng giải nhất đều chỉ cách giải jackpot đúng 1 cặp số (có 40 cặp số còn lại sau khi đã trùng khớp được 5 cặp số), tức xác suất còn lại chỉ là 1/40 nhưng lại không có người may mắn trong đợt này.Theo chuyên gia xổ số người Mỹ Vanessa McGrady, có 5 nguyên tắc chọn số mà có khả năng đem lại may mắn cho người chơi.Nên chủ động chọn số thay vì để máy tính tự chọn. Điều này cũng dễ hiểu vì máy tính có thể sẽ chọn những bộ số không được như ý theo cách tính của bạn.Chọn số theo ngày sinh. Có thể bạn không tin nhưng có rất nhiều người chơi thắng giải nhờ vào việc chọn ngày tháng năm sinh của mình. (Lưu ý với Mega 6/45, chúng ta chỉ chọn cặp số từ 01-45)Theo đuổi bộ số may mắn của bạn có tính toán. Một khi bạn đã xác định được bộ số may mắn của mình, nên bám trụ theo nó. Nôm na hiểu là "nuôi" nó.Kiên nhẫn. Đừng bỏ lỡ một vòng xổ số nào. Hãy kiên trì bám đuổi hằng tuần, hàng tháng, thậm chí hằng năm với bộ số tin tưởng của bạn. Phần thưởng luôn xứng đáng dành cho người bền chí.Chơi xổ số theo kiểu chạy marathon. Chơi hợp lý với số tiền bạn có mà vẫn thấy vui. Đừng vì thấy người khác có tiền mua nhiều trúng nhiều mà lao theo. Phân phối sức hợp lý, trúng xổ số tiền tỷ là chặng đường tìm kiếm may mắn lâu dài.Sức hấp dẫn của xổ số Vietlot là rõ ràng, gồm: cơ hội trúng giải cao do nguyên tắc cộng dồn, niềm tin vào những người đã trúng gải thưởng đã được nhận giải đúng quy định và việc bỏ ra số tiền quá nhỏ nhưng cơ hội đổi rất lớn.Tuy nhiên, điều gì cũng có 2 mặt. Nếu xem xổ số là trò may rủi, chơi cho vui thì việc tham gia Vietlot đó là niềm vụi. Còn ngược lại coi xổ số là một phương tiện kiếm tiền hay cố gỡ gạc lại những gì đã mất, bởi nếu không biết dừng lại, xác suất thua lỗ là 100%./.