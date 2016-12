Mười sự kiện khoa học và công nghệ tiêu biểu trong năm 2016

Phát hiện di tích thời đại đá cũ ở An Khê - Gia Lai

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Hồ Cầu/TTXVN)

Sau hai lần khai quật trong hai năm 2015 và 2016, di tích Gò Đá (phường An Bình, thị xã An Khê) phát lộ tầng văn hóa. Năm 2016, các nhà khảo cổ học đã khảo sát một số di tích như Rộc Hương, Rộc Giáo, Rộc Lớn và phát hiện thêm di tích Rộc Nếp. Điều đáng chú ý là đợt khảo sát này còn phát hiện hai rìu tay ở di tích Rộc Giáo và Rộc Lớn.Cùng với hai rìu tay được phát hiện trước đây ở Rộc Hương và Gò Đá, các nhà khảo cổ nhận định bốn rìu tay này được gia công với trình độ kỹ thuật và thẩm mỹ mang đặc trưng tiêu biểu của rìu tay Acheulean của sơ kỳ thời đại Đá cũ thế giới, thuộc giai đoạn tối cổ của nhân loại.Việc phát hiện hệ thống các di tích sơ kỳ đá cũ ở thị xã An Khê là bằng chứng khẳng định vùng đồi gò, thung lũng bồn địa An Khê ở thượng du sông Ba thuộc dạng hình chuyển tiếp từ cao nguyên xuống vùng đồng bằng, từ rất sớm đã là địa bàn sinh sống của Người vượn đứng thẳng, giai đoạn bình minh của lịch sử nhân loại. Đây là dấu tích sớm nhất của loài người không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả khu vực Đông-Nam Á.