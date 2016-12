Mười sự kiện nổi bật trên thị trường chứng khoán năm 2016

MTM và “gáo nước lạnh” dội vào sàn chứng khoán

Ngày 19/9, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (mã MTM-UpCoM).Trước đó ngày 20/6, HNX đã ra quyết định buộc 31 triệu cổ phiếu MTM phải tạm ngừng giao dịch tại sàn UpCoM với lý do để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Thời điểm đó, cổ phiếu MTM chỉ còn 2.600 đồng/cổ phần và mất đến 80% giá trị so với lúc lên sàn.Thị trường chứng khoán Việt Nam lần đầu tiên được chứng kiến một dạng rủi ro mới, khả năng lừa đảo là có chủ đích (một doanh nghiệp không còn hoạt động, tài sản không có thật lại lên lên sàn chứng khoán giao dịch, lợi dụng những quy định thông thoáng nhằm trục lợi).