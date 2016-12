Mười sự kiện tiêu biểu nhất ngành công nghệ thông tin năm 2016

Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực

Ảnh chỉ có tính minh họa.(Nguồn: Telegraph.co.uk)



Luật An toàn thông tin mạng là bộ luật quan trọng để triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam.Với kết cấu 8 chương 54 điều, Luật An toàn thông tin mạng đề cập đến rất nhiều vấn đề mới, “nóng bỏng” trong lĩnh vực An toàn thông tin hiện nay, cụ thể hóa nhiều vấn đề đang gây bức xúc dư luận xã hội như thư rác; thu thập, phát tán thông tin cá nhân trái phép…Trước khi Luật chính thức có hiệu lực, nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, tháng 2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phân công 3 Bộ: Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an chủ trì soạn thảo 7 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.