Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 28/12, Đại sứ quán Mỹ tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bác bỏ cáo buộc Mỹ hậu thuẫn các tổ chức khủng bố đang chiến đấu ở Syria.Trong một thông cáo, đại sứ quán này cho biết: "Chính phủ Mỹ không hỗ trợ Deash (tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS). Chúng tôi không tạo ra hoặc hỗ trợ IS trong quá khứ. Chính phủ Mỹ không cung cấp vũ khí hoặc chất nổ cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) hay Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Chúng tôi đã nhiều lần lên án các vụ tấn công khủng bố của PKK và các vụ bạo lực ở Thổ Nhĩ Kỳ."Ngoài ra, thông cáo nhấn mạnh Mỹ đang hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS.Trước đó một ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố ông có bằng chứng cho thấy liên quân do Mỹ đứng đầu đã hỗ trợ các tổ chức khủng bố, trong đó có IS và các lực lượng người Kurd ở Syria./.