Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster đang ở thăm Afghanistan đã tuyên bố với các quan chức nước chủ nhà rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phản ứng về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối vớivà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại quốc gia Tây Nam Á này.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC từ Kabul, ông McMaster cho biết Mỹ đã có một đối tác Afghanistan tin cậy hơn, nhưng đồng thời Mỹ cũng giảm quy mô và mức độ can dự hơn ở nước này.Ông chỉ rõ: "Kẻ thù của chúng ta đã cảm nhận được điều này, chúng đang gia tăng nỗ lực và đã đến lúc chúng ta cùng với các đối tác Afghanistan đáp trả."Một tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại Afghanistan cho biết ông cần thêm "vài nghìn" quân để giúp Afghanistan đối phó với Taliban và các nhóm phiến quân khác, nhưng chưa có kế hoạch chính thức nào được công bố./.