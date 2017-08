Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cập cảng ngoài khơi phía đông nam thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 2/8 đưa tin Mỹ đã cân nhắc điều 2 tàu sân bay tới Bán đảo Triều Tiên nhằm biểu dương lực lượng sau vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).Một nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Hàn Quốc được dẫn lời cho hay giới chức quân sự của Hàn Quốc và Mỹ đã xem xét việc điều động tàu sân bay Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG).Các tàu sân bay này được cho là nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan, từng được điều tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên hồi cuối tháng 5 vừa qua.Theo nguồn tin, kế hoạch điều động sẽ được đẩy nhanh, trước khi khởi động cuộc tập trận mô phỏng được máy tính hỗ trợ theo dự kiến vào ngày 21/8.Nguồn tin cũng cho hay Mỹ đang cân nhắc điều 2 tàu sân bay và một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào tuần thứ ba của tháng này, trước khi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn nói trên bắt đầu.Theo Kyodo, ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo nước này cùng với Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm gây sức ép tối đa lên Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ hai hôm 28/7 vừa qua.Thông báo này được đưa ra trong cuộc điện thoại giữa ông Satoshi Maeda, Tổng Cục trưởng Chính sách Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông David Helvey, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương, và Thiếu tướng Jang Kyung Soo, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.Chỉ trích vụ phóng tên lửa là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tại cuộc họp, quan chức quốc phòng 3 nước khẳng định chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng đã trở thành mối đe dọa thực tế và nghiêm trọng không chỉ cho khu vực Đông Bắc Á mà còn đối với Mỹ.Các quan chức này cũng nhất trí 3 nước sẽ không chấp nhận một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng các bên cần tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa./.