Hai thành viên nhóm đối lập Shuhada Al-Qaryatayn. (Nguồn: southfront.org)

Ngày 27/7, giới chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc quyết định sẽ cắt đứt quan hệ với nhóm đối lập Shuhada Al-Qaryatayn tại Syria, sau khi nhóm này bắt đầu tấn công quân đội chính phủ Syria thay vì chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Người phát ngôn liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Ryan Dillon cho biết nhóm đối lập trên đã tự ý tuần tra bên ngoài khu vực được phân định và có những hành động “không phải chống lại IS” khi chưa có sự cho phép và phối hợp từ phía Mỹ cũng như từ liên quân.Ông Dillon khẳng định liên quân sẽ không hỗ trợ các hoạt động của Shuhada Al-Qaryatayn, nếu như nhóm này có ý định theo đuổi các mục tiêu khác.Nhóm Shuhada Al-Qaryatayn được lực lượng liên quân ở miền Nam Syria huấn luyện và cung cấp vũ khí. Ông Dillon cho biết liên quân sẽ tìm cách thu hồi các khi tài quân sự đã cung cấp cho nhóm này trước đó.Đây là lần đầu tiên liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu phải cắt đứt quan hệ với một nhóm đối lập Syria. Động thái trên diễn ra chỉ một tuần sau khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định chấm dứt chương trình huấn luyện và cung cấp vũ khí cho các nhóm đối lập Syria của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA)./.