Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) tại Nhà Trắng ngày 30/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 12/7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Mỹ đã chính thức thông báo với Hàn Quốc rằng Washington muốn bắt đầu tiến trình thay đổi hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn tuyên bố của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Đại diện Thương mại Robert Lighthizer đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Joo Hyun-hwan, kêu gọi tổ chức một cuộc họp đặc biệt của ủy ban chung thuộc Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn (KORUS) để bắt đầu tiến trình loại bỏ các rào cản đối với thương mại của Mỹ và xem xét các điều chính cần thiết đối với thỏa thuận này.Ông Lighthizer cũng đề nghị cuộc họp diễn ra tại Washington vào tháng tới.Theo ông Lighthizer, làm giảm thâm hụt thương mại với các đối tác trên khắp thế giới là một trọng tâm chủ chốt của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Mỹ có những “lo ngại thực sự về tình trạng mất cân bằng thương mại to lớn với phía Hàn Quốc,” đồng thời nêu rõ rằng Mỹ đã phải chịu thâm hụt trong thương mại với Hàn Quốc trong suốt gần 2 thập kỷ qua.Động thái trên của Mỹ không gây bất ngờ do Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay đã cam kết điều chỉnh thỏa thuận này.Trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm 30/6 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Trump thậm chí còn cho biết hai nước "đang đàm phán lại" thỏa thuận này.Về phần mình, phía Hàn Quốc cho rằng KORUS mang lại lợi ích chung cho cả 2 nước. Dù phía Mỹ thâm hụt về thương mại hàng hóa song lại hưởng thặng dư về dịch vụ, thậm chí mức thâm hụt về thương mại hàng hóa của Mỹ sẽ còn lớn hơn nếu không có thỏa thuận trên./.