Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, một quan chức cho biết, ngày 4/8, Mỹ đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết mới về thắt chặt trừng phạt Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm tới 1 tỷ USD lợi nhuận từ xuất khẩu của Bình Nhưỡng.Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ biểu quyết về dự thảo trên trong ngày 5/8.Các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm lệnh cấm các mặt hàng xuất khẩu như than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.Theo quan chức thạo tin, lệnh cấm này sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi 1 tỷ USD lợi nhuận hàng năm, tương đương 1/3 tổng thu nhập ngoại tệ.Dự thảo trừng phạt cũng sẽ ngăn Triều Tiên gửi công nhân ra nước ngoài, cấm mọi hoạt động liên doanh và đầu tư mới trong các công ty liên doanh hiện tại.Quan chức trên cũng cho rằng Trung Quốc và Nga sẽ sẵn sàng ủng hộ dự thảo nghị quyết mới./.