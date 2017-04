Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Indianapolis, bang Indiana .(Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 22/4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố một trong những lý do khiến Quốc hội nước này mở cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 là nhằm "ngăn chặn điều tương tự xảy ra" với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh khác của Mỹ.Mặc dù Hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòa này cho rằng sự can thiệp Nga không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử với việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, nhưng ông khẳng định hành động của Nga là "không thể dung thứ."Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Estonia Juri Ratas tại thủ đô Tallinn, ông Ryan khẳng định: "Một điều chúng tôi biết chắc chắn rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi. Đây là việc một nước bên ngoài cố tình tìm cách can thiệp vào hoạt động nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, một nền dân chủ."Ông nhấn mạnh Mỹ có trách nhiệm chia sẻ kết quả cuộc điều tra nhằm vào Nga với các nước như Estonia, vốn phải đối mặt với các chiến dịch tung tin đánh lạc hướng của Nga, giống như các nước láng giềng Baltic là Latvia và Litva.Estonia là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của ông Ryan, cùng với phái đoàn gồm tám ​hạ nghị sỹ Mỹ, sau khi đã ở thăm Anh, Na Uy và Ba Lan./.