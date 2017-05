Quân đội Mỹ ở Afghanistan. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Các lực lượng Mỹ tại Afghanistan đang có cơ hội rất thuận lợi để xóa sổ chân rết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia Tây Nam Á này trong năm nay.Theo Đại úy Bill Salvin, người phát ngôn của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, đánh giá cao hiệu quả sử dụng GBU-43/B - được gọi là "Mẹ của các loại bom," loại bom có sức công phá lớn nhất của Mỹ, nhằm vào khu vực có hệ thống đường hầm và hang ẩn nấp của IS tại huyện Achin, tỉnh Nangarhar, hồi tháng trước.Vụ tấn công này đã tiêu hao đáng kể binh lực của IS, giảm từ khoảng 2.500-3.000 tay súng xuống còn 800 tay súng. Ông Salvin nhấn mạnh với những con số này, quân đội Mỹ và nước sở tại đang có cơ hội lớn nhổ tận gốc rễ IS tại Afghanistan trong năm nay.Từ năm 2001 đến nay, trong khi quân đội Mỹ và Afghanistan tập trung tiêu diệt lực lượng Taliban, một nhánh IS địa phương hay còn gọi là ISIS-K đã âm thầm gây dựng lực lượng tại miền Đông Afghanistan với khoảng gần 3.000 tay súng. Lực lượng này đã tràn qua phần lớn các tỉnh Nangarhar và Kunar của Afghanistan, khu vực gần biên giới Pakistan.Thực tế này buộc Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển hướng tập trung triệt tiêu các chân rết của IS và al-Qaeda tại nước này, thay vì quá chú trọng tới lực lượng phiến quân Taliban.Hiện gần 9.000 quân Mỹ đang có mặt tại Afghanistan, với khoảng 7.000 người trong số đó đang huấn luyện và hỗ trợ lực lượng quân đội địa phương.Washington đã tiêu tốn hàng tỷ USD để xây dựng lực lượng này với hi vọng lực lượng sở tại sẽ sớm đảm đương được hoàn toàn việc kiểm soát an ninh ở Afghanistan./.