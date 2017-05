Tờ Bưu điện Washington ngày 5/5 đưa tin, Chính phủ Mỹ đã khởi động cuộc điều tra hình sự nhằm vào Uber do việc sử dụng phần mềm bí mật cho phép công ty này hoạt động ở các khu vực bị cấm hoặc hạn chế.Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ là sự vụ mới nhất của Uber, sau khi công ty này vướng vào một loạt các thông tin bất lợi về văn hóa Uber, sự cạnh tranh không lành mạnh và vụ kiện của công ty mẹ của Google, cáo buộc Uber ăn cắp công nghệ.Phần mềm Greyball lần đầu được công bố trên New York Times hồi tháng Ba, cho phép các tài xế Uber tránh bị các cơ quan quản lý giao thông phát hiện bằng cách nhận diện nhà chức trách giả làm khách hàng để từ đó từ chối phục vụ.Trước đó, một tòa án ở Rome, Italy, ngày 7/4 đã ban hành lệnh cấm sử dụng các ứng dụng của Uber trên điện thoại thông minh với lý do Uber đang tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các loại hình taxi truyền thống.Tòa án ở Rome đã ủng hộ đơn kiện của các hiệp hội taxi truyền thống ở Italy, đồng thời ra thời hạn cho Uber trong vòng 10 ngày phải chấm dứt việc cung cấp các ứng dụng của họ trên điện thoại thông minh cũng như không được quảng các các dịch vụ của họ ở Italy./.