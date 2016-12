Cựu nhà thầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden. (Nguồn: huffingtonpost)

Theo nội dung trong báo cáo của Ủy ban Tình báo thuộc Hạ viện Mỹ mới được công bố ngày 22/12, cựu nhà thầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden "đã và vẫn đang tiếp tục liên lạc" với các cơ quan tình báo Nga.Theo Reuters, tài liệu trên cũng cho biết Lầu Năm Góc đã phát hiện 13 vấn đề về an ninh "nguy cơ cao" chưa bị tiết lộ, sau khi Snowden tiết lộ hàng vạn tài liệu nhạy cảm của NSA.Bản báo cáo cũng nhấn mạnh rằng nếu phía Nga hoặc Trung Quốc tiếp cận được các tài liệu liên quan đến những vấn đề này, "binh s​ỹ Mỹ sẽ gặp nhiều rủi ro hơn trong những cuộc xung đột tương lai."Năm 2013, Snowden, vốn có quyền tiếp cận các thông tin mật của NSA, đã sao chép và làm rò rỉ nhiều thông tin mật liên quan tới các chương trình do thám toàn cầu của cơ quan này. Chính quyền Mỹ đã buộc tội và ra lệnh bắt giữ Snowden, song nhân vật này đã sang Moskva xin tị nạn.Theo quy định của luật pháp Mỹ, nếu bị đưa ra xét xử, Snowden có thể phải đối mặt với mức án 30 năm tù giam./.