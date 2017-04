Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, phát biểu tại cuộc họp báo ở Sydney, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định Mỹ sẽ tôn trọng thỏa thuận người tị nạn với Australia, trong đó Mỹ sẽ tái định cư 1.250 người đang sống tại trại tị nạn ở một số đảo thuộc Papua New Guinea và Nauru ở Nam Thái Bình Dương.Về phần mình, Thủ tướng Australia Turnbull cho rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence thể hiện sự lưu tâm của chính quyền mới của Mỹ tới khu vực.Theo ông, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó đặt vấn an ninh khu vực và vấn đề Triều Tiên lên hàng đầu.Ông cho biết Phó Tổng thống Mỹ cũng mong muốn tìm biện pháp giải quyết cho cuộc chiến chống khủng bố và hai nước cam kết tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời hai bên còn thảo luận về các vấn đề thương mại và an ninh.Mối quan hệ giữa Australia và Mỹ không mấy êm đẹp sau khi Tổng thống Trump chỉ trích thỏa thuận mà Australia ký với chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama, để Mỹ tiếp nhận người tị nạn từ các trung tâm giam giữ của Astralia ở ngoài khơi nước này.Giới quan sát cho rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence sẽ giúp củng cố mối quan hệ song phương bởi thực tế giới chức hai bên đều bày tỏ mong muốn có một sự khởi đầu mới để phá tan rào cản giữa hai nước./.