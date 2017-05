Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 9/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bày tỏ sự lạc quan sau cuộc thảo luận ở Copenhagen với một quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch tấn công vào thành trì Raqqa của tổ chức(IS) tự xưng.Tuy nhiên, hai bên không đề ra bất kỳ lộ trình nào để giải quyết vấn đề lực lượng người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn ở Syria.Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ trong Liên minh NATO, muốn Mỹ chuyển từ việc hỗ trợ YPG sang ủng hộ những lực lượng phiến quân người Syria do Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện trong kế hoạch tấn công thành phố Raqqa ở Syria.Mỹ lâu nay vẫn nghi ngờ về quy mô cũng như năng lực của lực lượng phiến quân người Syria do Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện, và quyết định này sẽ tạo ra sự đối đầu giữa mong muốn chiến thắng nhanh chóng trên chiến trường của Tổng thống Donald Trump với việc duy trì liên minh chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ./.