Công nhân kiểm tra các thanh nhôm tại kho hàng ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/4 đã mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu việc nhập khẩu nhôm ồ ạt từ Trung Quốc và một số nước khác có đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ hay không - động thái được cho có thể dẫn tới việc Washington sẽ hạn chế nhập khẩu kim loại này.Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết cuộc điều tra này tương tự cuộc điều tra về việc nhập khẩu thép được thông báo hồi tuần trước.Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ đang tiến hành điều tra các cáo buộc rằng các công ty Trung Quốc đang xuất khẩu ồ ạt nhôm lá vào Mỹ với mức giá thấp hơn thị trường và đang được hưởng trợ cấp không công bằng, khiến nhiều nhà sản xuất nhôm của nước này phải đóng cửa hoặc tạm dừng sản xuất trong những năm gần đây.Kể từ năm 2000, Trung Quốc đã tăng thị phần trên thị trường nhôm thế giới từ mức dưới 11% lên đến gần 53%.Trong khi đó, các nhà máy nhôm tại Mỹ lại điêu đứng với sản lượng giảm tới 77% trong cùng kỳ do giá nhôm lao dốc trước nhôm Trung Quốc.Thị trường nhôm của Mỹ trên thị trường toàn cầu cũng giảm từ mức 16% trong năm 2000 còn dưới 2% trong năm 2016.Theo ông Ross, Bộ Thương mại Mỹ tiến hành cuộc điều tra trên cũng một phần do các máy bay chiến đấu của Mỹ, trong đó có máy bay tiêm kích Lockheed Martin F-35 và Boeing F/A-18 Super Hornet cũng như các loại tàu hải quân, đòi hỏi nhôm nguyên chất cao, hiện chỉ có Công ty Century Aluminum sản xuất được.Tuy nhiên, công ty này chỉ có thể đáp ứng nhu cầu trong thời bình, chứ không thể đáp ứng nhu cầu khi Mỹ cần tăng sản xuất quốc phòng khi có xung đột.Do đó, cuộc điều tra sẽ quyết định liệu việc sản xuất nhôm trong nước có đủ đáp ứng nhu cầu quốc phòng hay không cũng như đánh giá tác động của tình trạng mất việc làm và đầu tư đối với an ninh quốc gia.Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng nhấn mạnh cuộc điều tra này không phải nhằm vào Trung Quốc mà để giải quyết vấn đề toàn cầu.Điều khoản 232 của Luật Mở rộng Thương mại năm 1962 trao quyền cho tổng thống hạn chế nhập khẩu và áp đặt không giới hạn hàng rào thuế quan nếu cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ phát hiện nó đe dọa đến an ninh quốc gia.Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ cho biết, quốc gia sản xuất và tiêu thụ nhôm hàng đầu thế giới này quan ngại sâu sắc về cuộc điều tra trên và hy vọng sẽ giải quyết mọi vấn đề thông qua đàm phán.Tháng 11/2016, hàng chục nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi xem xét lại an ninh quốc gia Mỹ sau khi Tập đoàn quốc tế nhôm Zhongwang đề xuất mua lại nhà sản xuất nhôm Aleris có trụ sở ở Cleveland với giá 2,3 tỷ USD.Hiện thương vụ này vẫn đang bị đình trệ và Aleris vẫn chưa đưa ra bình luận nào về cuộc điều tra trên./.