Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/5, giới chức tình báo Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi đối với Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky Lab, có trụ sở tại Nga vì cho rằng Moskva có thể sử dụng các sản phẩm của công ty này tấn công mạng lưới máy tính của Mỹ.Tại buổi điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về các mối đe dọa từ nước ngoài đối với Mỹ, 6 quan chức tình báo hàng đầu nước này, trong đó có Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), Cơ quan tình báo quốc phòng và người đứng đầu các cơ quan tình báo khác của Mỹ, gồm Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Cục Tình báo Địa-Không gian quốc gia (NGA), đã thể hiện quan ngại về việc Kaspersky Lab có mặt khắp nơi trên thế giới, song không chỉ rõ nguy cơ cụ thể nào nhằm vào Washington.Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Trung tướng Vincent Stewart còn cho biết cơ quan này đang tránh sử dụng các sản phẩm của Kaspersky Lab.Trước đó, trong tuần này, các hãng tin ABC và Buzzfeed đưa tin giới chức Mỹ đã thể hiện quan ngại rằng tình báo Nga có thể sử dụng các phần mềm an ninh mạng để theo dõi người Mỹ hoặc phá hủy các hệ thống then chốt của nước này.Giới chức Mỹ cũng cho rằng Kaspersky Lab đã tuyển một số nhân viên có liên hệ với các cơ quan tình báo và quốc phòng của Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ các tin tặc nước ngoài có thể tấn công các cơ sở hạ tầng của Mỹ thông qua các phần mềm khả nghi.Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky Lab được kỹ sư máy tính Yevgeny Kaspersky thành lập năm 1997. Hãng sản xuất và phân phối phần mềm bảo mật của Nga này đã nhanh chóng phát triển ra toàn cầu với 3.600 nhân viên, 400 triệu người sử dụng phần mềm của Kaspersky Lab, và có tổng thu nhập khoảng 620 triệu USD trong năm 2015.Chương trình chống virus của Kaspersky Lab thường đứng trong top 5 phần mềm diệt virus trên thế giới.Trước những thông tin tiêu cực nhằm vào mình, Kaspersky Lab đã bác bỏ cáo buộc và tuyên bố không có quan hệ với bất kỳ chính phủ nào. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Kaspersky Lab khẳng định công ty này chưa bao giờ hỗ trợ và cũng sẽ không giúp đỡ bất kỳ chính phủ nào trên thế giới bằng cách do thám qua mạng Internet.Giám đốc điều hành Kaspersky Lab cũng nhấn mạnh công ty của ông không có quan hệ với Chính phủ Nga./.