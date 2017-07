Muỗi Aedes Aegypti, vật trung gian truyền virus Zika. (Nguồn: AP/TTXVN)

Các nhà nghiên cứu tại bang New Mexico miền Nam nước này đã lần đầu tiên phát hiện loại muỗi mang virus Zika tại địa phương.Cơ quan Y tế bang New Mexico (NMDOH) và Đại học New Mexico (NMSU) ngày 25/7 thông báo loài muỗi Mỹ, vật chủ truyền virus Zika, đã được phát hiện lần đầu tiên tại hạt Otero (miền Nam) và hạt Hidalgo (Tây Nam) của bang này.Các phát hiện trên nâng số địa phương tại bang New Mexico có nguy cơ lây lan Zika lên 8 địa hạt. Tuy nhiên, đến nay chưa có trường hợp nhiễm Zika nào ở người tại các địa hạt này.Năm 2016, 10 trường hợp virus Zika đã được thông báo ở New Mexico, tất cả là những người đi du lịch bị nhiễm virus từ nước ngoài và được phát hiện bệnh khi về nước.Virus Zika lây nhiễm từ người sang người chủ yếu thông qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes. NMDOH và NMSU đang hợp tác để theo dõi muỗi tại các hạt miền Nam nhằm vẽ bản đồ muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus trong bang.Virus Zika bùng phát trên quy mô lớn từ giữa năm 2015, ảnh hưởng tới hơn 1,5 triệu người ở khoảng 70 quốc gia, chủ yếu ở Brazil và các nước ở miền Nam châu Phi.Tháng 11/2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp liên quan đến virus này, song cảnh báo dịch bệnh vẫn là một thách thức toàn cầu bởi cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa bào chế được vắcxin hay thuốc đặc trị phòng chống virus Zika./.