Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo tham dự buổi tranh luận trên truyền hình ở Lima ngày 3/4/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 11/2, Bộ Nội vụ Peru cho biết, nhà chức trách Mỹ sẽ không bắt giữ cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo, đang có mặt trên lãnh thổ nước này, và sẽ cho phép ông Toledo bay từ California​ sang Israel trong những giờ tới.Báo chí Peru dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Nội vụ nước này khẳng định bất chấp việc Lima đã ra lệnh truy nã cựu Tổng thống Toledo trên thế giới do ông Toledo bị cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu USD trong vụ bê bối của Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht, nhưng Mỹ sẽ không bắt nhà cựu lãnh đạo này.Cũng theo nguồn tin trên, hiện Chính phủ của Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski​ đang gây sức ép để Washington thay đổi quyết định.Ông Toledo có lộ trình bay từ thành phố San Francisco sang Tel Aviv trong tối 11/2 theo giờ địa phương.Theo nhà chức trách Peru, việc bắt giam ông Toledo tại Israel sẽ rất khó khăn bởi nước này và Tel Aviv chưa ký kết hiệp định dẫn độ.Ông Toledo lại có quan hệ thân thiết với Israel bởi vợ ông này là người Bỉ gốc Do Thái.Hãng EFE đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã từ chối đưa ra bình luận về thông tin nói trên.Nhà chức trách Peru đã yêu cầu Cảnh sát quốc tế (Interpol) ra lệnh truy nã ông Toledo ở hơn 190 nước và treo thưởng 30.000 USD cho những ai có thông tin về nơi ẩn náu của ông này.​Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 12/2, hãng EFE đưa tin Bộ Ngoại giao Irsael tuyên bố sẽ không cho phép cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo​ nhập cảnh vào nước này.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emanuel Najshón​ khẳng định cựu Tổng thống Peru chỉ được phép vào lãnh thổ nước này khi mọi cáo buộc có liên quan đến ông được làm sáng tỏ. ​Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Basombrío cho biết nhà chức trách Mỹ yêu cầu phía Lima gửi thêm các tài liệu cần thiết liên quan tới cáo buộc ông Toledo tham nhũng để có thể tiến hành bắt giam ông này.Theo ông Basombrío, Peru có thể đáp ứng yêu cầu của Mỹ ngay trong ngày 13/2, song phía Lima lo ngại rằng trong thời gian đó ông Toledo có thể tẩu thoát.Theo ông Basombrío, ngày 10/2, Chính phủ Peru đã cảnh báo Israel về khả năng ông Toledo đang âm mưu chạy trốn sang Tel Aviv.Peru đã yêu cầu Cảnh sát quốc tế (Interpol) ra lệnh truy nã ông Toledo ở hơn 190 nước và treo giải 30.000 USD cho những ai có thông tin về nơi ẩn náu của ông này.Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 12/2, tờ “El Comercio” của Peru dẫn thống kê từ một cuộc điều tra của hãng tư vấn Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski​ hiện chỉ ở mức 38%, giảm tới gần một nửa so với mức 63% khi ông này nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái.Theo số liệu điều tra, đây là tháng thứ 2 liên tiếp tỷ lệ ủng hộ ông Kuczynski giảm 5%, sau khi cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo (nhiệm kỳ 2001-2006) bị dính nghi án nhận hối lộ tới 20 triệu USD trong vụ bê bối của tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht.Dư luận Peru rất bất bình trước vụ việc và điều này ảnh hưởng đáng kể tới uy tín của ông Kuczynski bởi ông này từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thủ tướng trong chính phủ của ông Toledo.Tổng thống Kuczynski đã bác bỏ mọi liên quan đến vụ bê bối trên, đồng thời cho biết đã yêu cầu chính phủ hợp tác hiệu quả với cơ quan tư pháp để điều tra vụ việc, nhằm loại bỏ tình trạng tham nhũng tại quốc gia Nam Mỹ này.Ông khẳng định mọi công dân phải bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai phạm pháp cũng đều phải bị đưa ra xét xử./.