Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa Pukguksong-2 tại căn cứ không quân Banghyon ngày 12/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Mỹ và các đồng minh trong khu vực có đủ khả năng phòng vệ trước các vụ tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên. Đây là khẳng định của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày 13/2, sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung.Phát ngôn viên bộ trên, Đại úy Hải quân Jeff Davis cho biết giới chức quân sự Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trao đổi về vụ phóng tên lửa mới nhất hôm 12/2 của Triều Tiên. Các nước đã lên án vụ phóng nói trên của Triều Tiên “là hành động vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”Lầu Năm Góc cũng “tái khẳng định các cam kết đảm bảo an ninh một cách quyết liệt” dành cho các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh “các chương trình vũ khí trái phép” của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng và rõ ràng đối với an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời khẳng định Washington “có thể phòng vệ trước một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và triển khai mọi biện pháp cần thiết để răn đe và đánh bại các mối đe dọa nhằm vào các vùng lãnh thổ cũng như công dân các nước đồng minh."Cuối tuần trước, Triều Tiên đã xác nhận vụ phóng thử "thành công" tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Pukguksong-2. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa trên đã được phóng từ căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, và đã bay được khoảng 500km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.Quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể đã vận dụng loại công nghệ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) để phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới này. Trong khi đó, Triều Tiên tuyên bố loại tên lửa đất đối đất này sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép Bình Nhưỡng bất ngờ phóng tên lửa mà ít có khả năng bị Seoul và Washington phát hiện trước."Đây là vụ phóng thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức, được xem là một phép thử đối với tân Tổng thống Donald Trump.Theo giới quan sát, các nhà lãnh đạo thế giới đang theo dõi Tổng thống Trump sẽ phản ứng như thế nào trước động thái của Bình Nhưỡng. Các động thái của Washington tới đây có thể cung cấp những manh mối về việc chính quyền mới của Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước hàng loạt thách thức về những chính sách ngoại giao khác và về những điểm nóng trên thế giới.Trong khi đó, dư luận quốc tế tiếp tục quan ngại về động thái mới này của Triều Tiên. Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 13/2, Bộ Ngoại giao Séc đã bày tỏ sự lo ngại về vụ phóng thử mới tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng, cho rằng điều này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua tháng 11/2016.Bộ trên kêu gọiTriều Tiên ngừng ngay các vụ thử tên lửa và tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc về công nghệ đạn đạo và các chương trình hạt nhận, kiềm chế các hành động gây căng thẳng trong khu vực và quay trở lại cuộc đối thoại với cộng đồng quốc tế./.