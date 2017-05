Liên minh các chiến binh người Arab và người Kurd do Mỹ hậu thuẫn mở cuộc truy quét các tay súng IS gần làng Bir Fawaz, cách Raqa khoảng 20km ngày 8/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí, khí tài quân sự cho lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) để hỗ trợ chiến dịch tái chiếm thành phố Raqqa​ của Syria từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dana White cho biết các thiết bị quân sự hỗ trợ cho YPG trong Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) sẽ được giới hạn và cung cấp cho từng nhiệm vụ cụ thể, song sẽ được bổ sung nếu "đạt được các mục tiêu."Trong khi đó, theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, các khí tài quân sự trang bị cho YPG bao gồm súng ngắn, đạn dược, súng máy, xe thiết giáp...Động thái trên của Mỹ được dự báo có thể sẽ "chọc giận" đồng minh chủ chốt của nước này là Thổ Nhĩ Kỳ vốn coi YPG là tổ chức khủng bố.Đề cập đến vấn đề này, người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định Washington chia sẻ những quan ngại an ninh của Ankara. Vì vậy, Mỹ cam kết ngăn ngừa các nguy cơ an ninh, cũng như bảo vệ đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Theo bà White, Mỹ từ lâu đã cung cấp vũ khí cho lực lượng Arab trong liên quân SDF, với thành phần bao gồm cả các tay súng YPG, và sẽ tiếp tục ưu tiên vũ trang cho lực lượng này.Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là nhánh tại Syria của nhóm phiến quân đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã tiến hành cuộc nổi dậy tại vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Hiện Ankara chưa có động thái phản ứng về quyết định nói trên của Washington.Theo kế hoạch, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm Mỹ trong tuần tới./.