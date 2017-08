Ông Robert Mueller (phải) tại Nhà Trắng. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/8, tờ Wall Street Journal cho biết Công tố viên đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, ông Robert Mueller, đã thành lập một ban bồi thẩm lớn tại Washington để điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.Báo trên dẫn nguồn tin giấu tên cho hay ban bồi thẩm trên đã bắt đầu làm việc trong vài tuần gần đây. Việc thành lập ban bồi thẩm này đồng nghĩa với việc ông Mueller sẽ có quyền ra các trát hầu tòa và ra lệnh lấy lời khai của các nhân vật có liên quan.Ông Ty Cobb, luật sư của tổng thống, cho biết Nhà Trắng ủng hộ mọi nỗ lực đẩy nhanh tiến trình điều tra đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với ông Mueller.Hãng tin CNN của Mỹ đưa tin ông Mueller cũng sẽ điều tra một số vấn đề tài chính của Tổng thống Trump, các điều tra này sẽ không liên quan tới quan hệ với Nga hay cuộc bầu cử năm 2016. Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng từng chỉ trích việc điều tra hoạt động tài chính của ông và cảnh báo hành động này của ông Mueller sẽ vượt qua "giới hạn đỏ."Tháng 10/2016, chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama chính thức cáo buộc Nga mở chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức của đảng Dân chủ trước thềm bầu cử diễn ra ngày 8/11.Hai tháng sau đó, ông Obama đã yêu cầu các cơ quan tình báo xem xét và báo cáo về các cuộc tấn công mạng cũng như sự can thiệp từ phía nước ngoài trong quá trình bầu cử trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2017.Tháng một năm nay, các cơ quan tình báo Mỹ đã có kết luận chính thức cho rằng phía Nga đã tìm cách giúp ông Trump chiếm lợi thế trong chiến dịch tranh cử bằng cách xâm nhập và làm rò rỉ thông tin từ hòm thư điện tử của các thành viên cấp cao đảng Dân chủ. Tổng thống Trump phủ nhận có bất kỳ sự câu kết nào giữa ban vận động tranh cử của ông và Nga.Công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller là người chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra liên bang về vụ này. Tuy nhiên, Hạ viện và Thượng viện Mỹ cũng tiến hành các cuộc điều tra riêng rẽ. Ủy ban Tình báo Thượng viện là một trong số các ủy ban của Quốc hội đang điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ./.