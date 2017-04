Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Truyền thông Iran dẫn một báo cáo hôm 28/4 của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã thông qua một kế hoạch bán thêm các loại vũ khí cho đồng minh Israel.Theo đó, hợp đồng xuất khẩu vũ khí lần này sẽ trang bị cho quân đội Israel một số loại vũ khí mới và các trang thiết bị hỗ trợ trị giá khoảng 440 triệu USD, trong đó gồm có 13 khẩu pháo hạm 76mm.Tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã thông qua gói viện trợ quốc phòng trị giá 38 tỷ USD cho Israel, một trong những đồng minh chiến lược của Washington tại Trung Đông. Gói viện trợ này sẽ giúp Israel hiện đại hóa hầu hết các chiến đấu cơ, tăng cường sức mạnh của lực lượng trên bộ và hệ thống phòng thủ tên lửa.Trong báo cáo của mình, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington luôn quan tâm đến vấn đề an ninh của Israel và khẳng định Mỹ có lợi ích trong việc tăng cường khả năng tự phòng vệ của nước này./.