Tên lửa Patriot. (Nguồn: Business Insider))

Ngày 11/5, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận đề xuất bán 160 tên lửa cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với trị giá khoảng 2 tỷ USD.Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, chính phủ UAE đã đề nghị phía Washington bán 100 tên lửa Patriot GEM-T được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại (do tập đoàn Raytheon chế tạo), 60 tên lửa Patriot PAC-3 và ống phóng (do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất), cùng với đó là hàng loạt trang thiết bị quân sự khác.Lầu Năm Góc cho rằng thỏa thuận này sẽ đóng góp cho chính sách ngoại giao cũng như an ninh quốc gia của Mỹ, bằng việc cải thiện an ninh cho UAE - đồng minh quan trọng của Washington và là một trong những quốc gia đi đầu về ổn định chính trị, phát triển kinh tế tại khu vực Trung Đông.Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận này sẽ giúp UAE tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại cũng như trong tương lai. Phía Washington khẳng định thỏa thuận này sẽ không làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực.Mỹ và UAE là hai quốc gia đối tác quan trọng về chính trị và kinh tế trong nhiều thập kỷ qua. UAE là thành viên trong liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu. Bên cạnh đó, Washington cũng ủng hộ liên quân chống lại nhóm vũ trang Houthi tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu mà UAE là một thành viên trong đó./.