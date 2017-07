Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Ngày 27/7, người phát ngôn liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq, Đại tá Ryan Dillon cho biết liên quân đã không kích tiêu diệt hai thành viên quan trọng của IS tại Iraq và Syria.Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Dillion nêu rõ Abu Suleiman al-Iraqi, một thành viên cấp cao của IS phụ trách công tác tuyên truyền, đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích ở gần thành phố Mosul (Iraq) hồi đầu tháng 7/2017.Tên này có nhiệm vụ đưa ra những chỉ đạo mang tính chiến lược cũng như giám sát việc sản xuất thông tin tuyên truyền cho IS để phục vụ cho công tác tuyển mộ, truyền bá và điều khiển các nhóm khủng bố trên toàn thế giới.Một thành viên cấp cao khác của IS bị tiêu diệt là Bassam al-Jayfus, chịu trách nhiệm quản lý các khoản tiền phục vụ cho việc tấn công khủng bố. Tên này đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích hôm 18/7 tại thị trấn Mayadeen (Syria).Trong vài tháng qua, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công và tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của IS tại Syria và Iraq. Theo ông Dillon, điều này đã giúp cản trở việc sản xuất và truyền bá thông tin cũng như ngăn chặn các nguồn tài chính của IS.Ngoài ra, ông Dillon cho biết liên quân ước tính hiện có khoảng 2.000 tay súng IS vẫn đang hoạt động ở Raqqa, thành trì của nhóm khủng bố này tại Syria./