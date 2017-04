Máy bay Mỹ không kích mục tiêu. (Nguồn: timesofmalta)

Tân hoa xã dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết hai cuộc không kích của Mỹ bằng máy bay không người lái vào đêm 18/4 đã khiến nhất 7 đối tượng nghi là điệp viên của Al-Qaeda ở tỉnh Marib, đông bắc Yemen thiệt mạng.Nguồn tin cho hay, trong số này có 2 chỉ huy Al-Qaeda là Saleh al-Awlaki và Saeed Ba-Kadir. Các cuộc tấn công nhằm vào hai ôtô ở hai vị trí khác nhau.Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt cuộc không kích do máy bay không người lái Mỹ thực hiện nhằm vào cácở Yemen. Hiện Al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) đang lợi dụng khoảng trống an ninh và cuộc nội chiến ở nước này để mở rộng tầm ảnh hưởng và chiếm giữ thêm các vùng lãnh thổ ở miền Nam./.