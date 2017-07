Kho hàng thép cuộn tại nhà máy thép Han ở Handan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross của Mỹ vừa cho biết sẽ tìm kiếm các thỏa thuận cụ thể với Trung Quốc để gia tăng sự tiếp cận thị trường tiêu dùng đang phát triển của Trung Quốc tại Đối thoại Kinh tế Toàn diện Mỹ-Trung vào ngày 19/7.Ông Mnuchin hy vọng Trung Quốc sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế sỡ hữu nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, cho phép sự hiện diện lớn hơn của Mỹ và gỡ bỏ các rào cản đối với thương mại trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ông muốn các bên có thể tập trung nhiều hơn cho các cam kết cụ thể để vượt qua những thách thức chiến lược trong cả ngắn hạn và dài hạn.Trong khi đó, ông Ross cho biết các thỏa thuận ban đầu được thông báo hồi tháng Tư, như một phần trong kế hoạch kinh tế 100 ngày đầu nắm quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, là một khởi đầu tốt.Các thỏa thuận này bao gồm việc tái bán thịt bò của Mỹ sang Trung Quốc lần đầu tiên trong 14 năm và các cam kết mở cửa lĩnh vực bị hạn chế là dịch vụ tài chính (chẳng hạn như dịch vụ thẻ tín dụng và các cơ quan xếp hạng tín nhiệm).Một số thỏa thuận chưa được thực thi và cũng ít có tiến triển trong các vấn đề gai góc hơn như vấn đề liên quan đến tình trạng dư thừa công suất trong sản xuất thép và nhôm tại Trung Quốc. Quyết định sắp tới của chính quyền của Tổng thống Trump về việc có áp thuế nhập khẩu thép vì lý do an ninh quốc gia hay đang gây trở ngại cho cuộc Đối thoại năm nay.Ông Ross thừa nhận cuộc đối thoại trở nên khó khăn hơn khi các quan chức hai nước phải giải quyết các vấn đề nhạy cảm hơn.Các chuyên gia thương mại của Trung Quốc hy vọng sẽ có các thỏa thuận mới về mở cửa thị trường Trung Quốc cho hàng hóa của Mỹ, nhưng sẽ không làm thay đổi đáng kể quan hệ kinh tế song phương.Đối thoại song phương Mỹ-Trung hàng năm, được khởi động năm 2006 và được mở rộng sang các vấn đề chiến lược và an ninh dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng được hạn chế trở lại dưới thời ông Trump để tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại.Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho biết nước này cũng có những quan ngại cần được giải quyết tại cuộc Đối thoại như những biện pháp lỗi thời kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với các sản phẩm công nghệ cao mà ông cho rằng việc cho phép xuất khẩu các sản phẩm này tới Trung Quốc sẽ góp phần giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.Ông nói rằng Mỹ và Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau về kinh tế nếu muốn thúc đẩy giao thương và tạo công ăn việc làm./.