Tàu Trung Quốc tổ chức nạo vét, bồi đắp trái phép trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson ngày 27/4 nói rằng ông muốn thấy quốc tế tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.Phát biểu tại một sự kiện, Đô đốc John Richardson nói: "Mỹ trông đợi quốc tế tham gia nhiều hơn (vào các hoạt động tự do hàng hải) ở đó như là một cách tiếp cận chiến lược đối với vấn đề này."Hôm 26/4, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris cũng nói rằng Washington có thể sẽ sớm tiến hành các hoạt động tự do hàng hải mới ở Biển Đông./.