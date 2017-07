Căn cứ không quân Futenma. (Nguồn: Mark Rourke/flickr)

Ngày 31/7, Mỹ đã trao trả một phần nhỏ khu đất thuộc phạm vi căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ nước này ở tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản.Phần đất được trao trả có diện tích khoảng 4 ha trong căn cứ rộng 481 ha, trong nỗ lực nhằm giảm gánh nặng về chi phí đồn trú của các căn cứ quân sự Mỹ đối với tỉnh Okinawa. Hồi tháng 12/2015, Nhật Bản và Mỹ đã thỏa thuận thực hiện kế hoạch trao trả phần đất 4 hécta này trong tài khóa 2017, kết thúc vào tháng 3/2018.Năm 1996, Nhật Bản và Mỹ lần đầu tiên công bố kế hoạch trao trả toàn bộ khu đất căn cứ quân sự Futenma cho chính quyền tỉnh Okinawa để chuyển căn cứ này từ khu vực đông dân cư hiện nay tới một vùng duyên hải hẻo lánh cũng thuộc tỉnh Okinawa, song quá trình triển khai đã bị trì hoãn vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân địa phương.Đến năm 2013, 2 nước đã nhất trí thời hạn trao trả phần đất đặt căn cứ Futenma cho Okinawa là trong tài khóa 2022 hoặc muộn hơn, tuy nhiên, cho tới nay mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn do chính quyền tỉnh Okinawa kiên quyết phản đối kế hoạch di dời căn cứ đến một địa điểm khác trong tỉnh.Hồi tuần trước, chính quyền tỉnh đã khởi động lại thủ tục pháp lý kiện chính quyền trung ương để ngăn chặn xây dựng các công trình phục vụ cho việc tái bố trí căn cứ này.Okinawa chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng diện tích lãnh thổ Nhật Bản, nhưng lại là nơi đặt 70% các căn cứ quân sự của Mỹ tại quốc gia Đông Bắc Á này với khoảng 47.000 lính Mỹ đồn trú.Nhiều năm qua, người dân tỉnh Okinawa liên tục phản đối việc các căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại đây do thường xuyên phải hứng chịu tiếng ồn của máy bay, các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sĩ Mỹ cũng như mối quan ngại về an ninh liên quan đến khả năng máy bay của Mỹ rơi./.