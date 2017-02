Quân đội Afghanistan tham gia một chiến dịch quân sự tại huyện Nad Ali, tỉnh Helmand ngày 6/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 12/2, một quan chức Afghanistan và các cư dân địa phương cho biết, một chiến dịch chung do lực lượng nước này và Mỹ tiến hành hồi tuần trước đã khiến 22 dân thường trong 2 gia đình thiệt mạng.Theo Phái viên phụ trách an ninh của Tổng thống Afghanistan tại tỉnh miền Nam Helmand, ông Jabar Qahraman, vụ đột kích trên nhằm vào phiến quân Taliban tại huyện Sangin, khiến 13 người trong một gia đình và 9 người trong một gia đình khác thiệt mạng.Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Hải quân Bill Salvin cho biết: "Chúng tôi đang làm việc một cách tích cực để xác định xem có hay không việc dân thường thiệt mạng hoặc bị thương do các vụ không kích mà Mỹ tiến hành nhằm trợ giúp lực lượng Afghanistan ở trong và xung quanh Sangin."Bên cạnh đó, ông Salvin cũng khẳng định cuộc điều tra "đang tiếp tục và chưa đi đến bất cứ kết luận nào"./.