Xe chở hệ thống THAAD vào khu vực lắp đặt ở Seongju ngày 26/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết các cố vấn an ninh nước này và Mỹ ngày 27/4 đã nhất trí rằng việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ diễn ra suôn sẻ.Theo văn phòng trên, trong cuộc điện đàm, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin và người đồng cấp Mỹ H. R. McMaster cũng đã nhất trí nhanh chóng đưa ra các biện pháp trừng phạt, trong đó có các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong trường hợp Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích.Trước đó cùng ngày, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho biết THAAD, đang được thiết lập tại Hàn Quốc để phòng vệ trước khả năng Triều Tiên tấn công, sẽ đi vào hoạt động trong những ngày tới.Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Harris bày tỏ sự tự tin rằng Mỹ có thể đánh bại bất cứ vụ tấn công bằng tên lửa nào của Triều Tiên nhằm vào đội tàu sân bay của Mỹ, song cho rằng Mỹ cũng nên nghiên cứu khả năng thiết lập năng lực phòng thủ tên lửa bổ sung ở Hawaii.Đô đốc Harris cảnh báo rằng thời điểm bước ngoặt của Mỹ sẽ là khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un có năng lực quân sự tương xứng với những lời đe dọa vẫn nhằm vào Mỹ lâu nay.Ông Harris khẳng định Mỹ muốn làm cho ông Kim Jong-Un "biết phải trái" chứ không bắt ông ta "quỳ gối"./.