Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence (trái) tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Jakarta ngày 20/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới thủ đô Jakarta ngày 21/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo các công ty Mỹ và Indonesia đã đạt được 11 thỏa thuận với tổng trị giá 10 tỷ USD.Trong số các thỏa thuận trên có việc Tập đoàn năng lượng Exxon Mobil của Mỹ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho công ty năng lượng quốc doanh Pertamina của Indonesia, Tập đoàn General Electric cung cấp công nghệ cho các nhà máy điện Indonesia, và Tập đoàn Lockheed Martin cung cấp các hệ thống vũ khí mới cho máy bay chiến đấu F-16.Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp trong cuộc gặp tại Jakarta cùng ngày, Phó Tổng thống Pence cho biết ông và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã trao đổi “rất thẳng thắn” về cách thức giúp các công ty Mỹ tăng cường tiếp cận thị trường Indonesia. Hai bên nhất trí tìm cách xóa bỏ các rào cản đối với các công ty đang làm ăn, kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á này.Theo ông Pence, các rào cản đầu tư tại Indonesia bao gồm cả những hạn chế trong bảo hộ sở hữu trí tuệ, các quy định và yêu cầu thiếu minh bạch đối với hàng hóa sản xuất được bán tại thị trường Indonesia. Ngoài chủ đề thương mại, lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về hợp tác chống khủng bố và đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải.Theo số liệu của Bộ Thương mại Indonesia, năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 24 tỷ USD và Indonesia thặng dư gần 9 tỷ USD.Các mặt hàng chủ yếu mà Indonesia xuất khẩu sang thị trường Mỹ là hàng dệt may, giày dép và thủy sản. Đậu nành, các loại máy móc và máy bay là những hàng hóa mà Indonesia nhập khẩu từ Mỹ.Phó Tổng thống Pence đã rời Indonesia cùng ngày 21/4 để đáp chuyến bay đến Australia, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 10 ngày tới châu Á-Thái Bình Dương. Trước đó, ông đã đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản./.