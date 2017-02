Ngoại trưởng Mexico, ông Luis Videgaray. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/2, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly về những biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Ngoại trưởng Mexico hiện đang có chuyến thăm Mỹ.Trong các cuộc gặp, quan chức hai bên đã đề cập tầm quan trọng của các cơ chế phối hợp, cuộc chiến chống lại các mối đe dọa chung, vấn đề người di cư, an ninh và biên giới chung.Chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Luis Videgaray với mục đích tiếp tục tăng cường đối thoại song phương theo sự nhất trí của Tổng thống hai nước trong cuộc điện đàm vào tuần trước.Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thăm và làm việc tại Mexico trong vài tuần tới.Quan hệ giữa Mexico và Mỹ đã trở lên căng thẳng sau khi ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ liên quan tới việc ông Donald Trump tuyên bố kế hoạch xây bức tường dọc chiều dài biên giới với Mexico và buộc phía Mexico phải chi trả kinh phí xây dựng.Ngoài ra, ông Trump cũng tuyên bố đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vốn gồm Mỹ, Mexico và Canada./.