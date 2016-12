Công trình xây dựng khu định cư của Israel ở Pesqat Zeev phía Bắc Jerusalem, Khu Bờ Tây. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 28/12, Nhà Trắng tuyên bố không có bất kỳ sự phối hợp nào với người Palestine liên quan tới nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các khu định cư Israel, gọi thông tin rò rỉ trên truyền thông Ai Cập về các cuộc nói chuyện giữa giới chức hàng đầu hai bên là "hoàn toàn thêu dệt."Theo thông tin trên tờ Al-Youm Al-Sabea, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat đã có cuộc họp hồi đầu tháng này để bàn về cách thức thúc đẩy một nghị quyết của Liên hợp quốc chấp nhận được đối với Mỹ.Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Ned Price khẳng định không có cuộc gặp nào diễn ra trong thời điểm ông Erekat tới Washington vừa qua. Ông nhấn mạnh rằng thông tin này là "hoàn toàn bịa đặt."Trong khi trả lời hãng tin Wafa ngày 28/12, ông Erekat đã phủ nhận nội dung bản sao cuộc nói chuyện bị rò rỉ, cho rằng "biên bản này là lừa dối và mang nửa sự thật."Kể từ khi nghị quyết 2334 của Liên hợp quốc được thông qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng giới chức nước này đã buộc tội Mỹ thông đồng với người Palestine và các nước thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thông qua biện pháp chỉ trích Israel./.