Thủ lĩnh IS Abdul Hasib. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Theo AFP, ngày 7/5, giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận rằng quân đội nước này cùng lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan trong một cuộc đột kích hồi tháng Tư vừa qua.Theo nguồn tin trên, thủ lĩnh IS Abdul Hasib đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích tại tỉnh Nangarhar.Nguồn tin nhấn mạnh cái chết của Hasib và đồng bọn sẽ làm suy yếu đáng kể các hoạt động của IS tại Afghanistan, giúp đạt được mục tiêu tiêu diệt tổ chức này trong năm 2017./.