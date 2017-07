Các tay súng IS. (Nguồn: news.sky.com)

Lực lượng Mỹ tại Afghanistan ngày 30/7 xác nhận 4 cố vấn cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích mới đây của Mỹ nhằm vào tỉnh Kunar, miền Đông nước này.Tuyên bố của lực lượng trên nêu rõ ngoài 4 đối tượng trên, cuộc không kích ngày 11/7 vừa qua còn còn tiêu diệt Abu Sayid, một thủ lĩnh cấp cao của IS tại tỉnh Kunar.Bốn cố vấn của IS bị tiêu diệt được xác định là Sheik Ziaullah, Mulawi Hubaib , Haji Shirullah và Assadullah.Theo tuyên bố trên, cả 4 tên này đều có vai trò quan trọng tại Afghanistan.Tướng John Nicholson, chỉ huy cấp cao của Mỹ tại Afghanistan, tuyên bố sẽ đẩy mạnh chiến dịch chống IS để tổ chức này không còn nơi trú ẩn nào tại Afghanistan.Vào tháng 4 vừa qua, quân đội Mỹ đã ném một quả bom lớn, được coi là “mẹ của các loại bom” nhằm vào sào huyệt của IS tại miền Đông Afghanistan, tiêu diệt hàng chục phần tử thánh chiến cực đoan.Năm ngoái, hàng trăm tay súng IS, trong đó có 3 chỉ huy hàng đầu của tổ chức này, đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.