Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin ngày 2/5, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "xem xét nghiêm túc" việc chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.Theo Phó tổng thống Pence, trên phương diện cá nhân, ông Trump cam kết trở thành vị tổng thống Mỹ chấm dứt được cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.Ông còn nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump "sẽ không bao giờ thỏa hiệp về sự an toàn và an ninh của nhà nước Do Thái Israel."Việc chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem là một hành động bị cáo buộc mang động cơ chính trị và sẽ khiến Palestine nổi giận.Người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô tương lai và là một phần của chủ quyền lãnh thổ Palestine.Một động thái như vậy sẽ tách Mỹ với hầu hết cộng đồng quốc tế, trong đó có cả những đồng minh thân cận nhất ở Tây Âu và thế giới Arab./.