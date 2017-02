Binh sỹ Myanmar tuần tra tại khu vực làng Maungdaw, bang Rakhine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Myanmar ngày 14/2 đưa tin một tòa án nước này đã kết án tử hình một trong số 14 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công các đồn biên phòng ở bang miền Bắc Rakhine hồi tháng 10/2016.Theo hãng thông tấn trên, đối tượng Uruma, còn được gọi là Mammud Nu và Ular, bị cáo buộc cầm đầu cuộc tấn công nhằm vào đồn biên phòng Kotankauk ở thị trấn Rathedaung, khiến một sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và hai người bị thương. Đây là đối tượng đầu tiên liên quan đến vụ tấn công bị trừng trị. 13 đối tượng còn lại vẫn đang trong quá trình điều tra.Ngày 9/10/2016, các đối tượng có vũ trang đã tấn công ba đồn biên phòng ở bang Rakhine, gồm đồn biên phòng Kyikanpyin ở thị trấn Maungtaw, đồn biên phòng Kotankauk và Văn phòng Ngakhuya, khiến chín cảnh sát và năm binh sỹ thiệt mạng.Sau đó một ngày, chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau tại Maungtaw. Tuy nhiên, kể từ ngày 10/2 vừa qua, thời gian giới nghiêm đã được giảm bớt do tình hình trong khu vực đã được cải thiện.Chính phủ Myanmar cũng đã thành lập một ủy ban điều tra vụ tấn công bao gồm 13 thành viên, do Phó Tổng thống U Myint Swe đứng đầu.Hôm 4/1 vừa qua, ủy ban trên đã công bố báo cáo sơ bộ, cho rằng các vụ tấn công vũ trang tại Maungtaw do Tổ chức Thống nhất người Rohingya, một nhóm vũ trang nhỏ người Rohingya hoạt động từ những năm 80-90 của thế kỷ trước, tiến hành./.