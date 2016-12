Ngoại trưởng Fumio Kishida. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 26/12, Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý trên nguyên tắc về việc giới hạn quyền miễn tố đối với các nhân viên dân sự làm việc trong các căn cứ quân sự Mỹ tại đất nước Mặt Trời mọc.Động thái này diễn ra sau khi xảy ra một vụ án mạng tại đảo Okianawa của Nhật Bản liên quan tới một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm nhân viên theo hợp đồng.Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ hai bên đồng ý về khái niệm “nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng” trong một căn cứ của Mỹ và hy vọng sẽ ký kết được thỏa thuận này “trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama."Tháng Năm vừa qua, một nhà thầu của Mỹ bị bắt giữ do cáo buộc phạm tội hiếp dâm và sát hại một cô gái 20 tuổi đã làm gia tăng sự giận dữ của dân chúng tại Okinawa, vốn lâu nay đã yêu cầu Mỹ phải rút hết quân đồn trú khỏi hòn đảo này.Vụ án đã khiến Tokyo và Washington phải tìm cách định nghĩa rõ ràng khái niệm “nhân viên dân sự” để loại trừ những trường hợp không phải là những người có ngành nghề đặc biệt và những người là thường trú nhân ở Nhật, như nghi can trong một vụ án mạng khác xảy ra hồi tháng Tư.Kể từ tháng Bảy, chính phủ hai nước đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến nhân viên dân sự làm việc trong các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và được pháp luật bảo vệ theo thỏa thuận đã có trước đó.Khoảng 50.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản theo thỏa thuận an ninh song phương, trong đó hơn một nửa đóng trên đảo Okinawa.Ngoài ra, còn có khoảng 7.000 công dân Mỹ làm việc với tư cách nhân viên dân sự theo hợp đồng tại các căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này./.