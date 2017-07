Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/7, Nhật Bản và Mỹ khẳng định sự cần thiết gia tăng "áp lực cao nhất có thể" đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào đêm trước đó.Trao đổi với phóng viên, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông và người đồng cấp Rex Tillerson đã thống nhất trong cuộc điện đàm rằng "không thể tha thứ" cho hành động của phía Bình Nhưỡng liên quan đến vụ phóng tên lửa đêm 28/7, được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.Ngoại trưởng Kishida nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định rằng 2 nước và cùng với Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm hướng tới việc thông qua một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm các biện pháp nghiêm khắc hơn với Triều Tiên" cũng như kêu gọi Trung Quốc và Nga cùng tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng này.Ngay sau đó, Ngoại trưởng Kishida cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha, nhất trí duy trì kênh liên lạc chặt chẽ.Trước đó, phát biểu ngay sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa, Thủ tướng Shinzo Abe cũng chỉ trích vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, coi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng và hiện hữu" đối với an ninh của Nhật Bản, đồng thời khẳng định chừng nào Triều Tiên còn tiếp tục hành động khiêu khích như vậy "chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế bao gồm cả Nga và Trung Quốc để gia tăng áp lực hơn nữa đối với Bình Nhưỡng."Trong một phản ứng tiếp theo, ngày 29/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ đạo chính phủ mở ngay các cuộc tham vấn với Mỹ để xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo về tên lửa đạn đạo, nhằm tăng gấp đôi giới hạn khối lượng chất nổ trong tên lửa lên 1 tấn.Phát biểu với các phóng viên, Trưởng bộ phận báo chí của tổng thống Yoon Young-chan cho biết theo chỉ thị của tổng thống, các quan chức an ninh Seoul đã đưa ra một đề xuất chính thức với Washington về vấn đề này và đã nhận được phản hồi tích cực.Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tuyên bố nhấn mạnh đây là vụ thử tên lửa liên lục địa thứ hai và là một hành động vi phạm trực tiếp của Triều Tiên đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.