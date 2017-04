Một vụ vận chuyển gỗ quý trái phép bị phát hiện. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ một xe ôtô chở gỗ quý không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.Trong khi làm nhiệm vụ tại km105 trên Quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Nam Phong, thành phố Nam Định, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 đã phát hiện xe ôtô tải 89C-097.12 do Ngô Nguyên Soái (37 tuổi, trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển chở hơn 2m3 gỗ nghiến - loại gỗ thuộc danh mục gỗ quý loại 2A.Toàn bộ số gỗ này đã được xẻ thành tấm nhỏ, không có hóa đơn, chứng từ.Ngô Nguyên Soái khai nhận chở thuê số gỗ nghiến này từ một công ty ở Hưng Yên về giao cho khách hàng tại Nam Định.Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 đã lập biên bản bàn giao phương tiện và toàn bộ lô hàng trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nam Định tiếp tục kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định./.