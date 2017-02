Đông đảo nhân dân về dự lễ khai ấn Đền Trần 2016. (Nguồn: TTXVN)

Đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng, tại đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (Nam Định) sẽ diễn ra lễ Khai ấn đền Trần năm 2017 - sự kiện thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong cả nước tham dự.Ban Tổ chức lễ hội đền Trần cho biết sẽ tập trung lực lượng đảm bảo an ninh trật tự lễ Khai ấn; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định trong hoạt động lễ hội...Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội đền Trần năm 2017, khẳng định việc ném tiền vào kiệu ấn, lấy lộc trên các ban thờ là rất phản cảm. Việc làm này chủ yếu xuất phát từ ý thức của người tham dự lễ.Để khắc phục tình trạng này, năm nay, Ban Tổ chức đã đề nghị Công an tỉnh Nam Định tăng cường lực lượng kiểm soát số lượng đại biểu vào dự lễ Khai ấn đảm bảo an ninh trật tự.Ban Tổ chức bố trí hàng rào an ninh xa khu vực rước kiệu ấn. Để tránh tình trạng tranh “cướp” lộc, Ban Quản lý Di tích đền Trần bố trí cán bộ đứng cạnh các ban thờ để thu dọn đồ lễ, đồng thời hướng dẫn nhân dân, du khách vào dâng hương.Nhằm nâng cao ý thức cho người dân, du khách về dự lễ thực hiện đúng các quy định, cùng với việc bố trí hệ thống loa truyền thanh trong khu vực đền Trần, Ban Tổ chức phối hợp với các phường, xã trên địa bàn thành phố Nam Định tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các quy định của Ban Tổ chức lễ hội. Khi tham gia lễ hội, người dân phải tuân thủ các quy định như: bỏ tiền công đức vào nơi quy định, không dắt tiền lên đồ lễ và trên các ban thờ, không xả rác bừa bãi...Về việc kiểm soát các hoạt động dịch vụ tại lễ hội đền Trần năm 2017, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định Khúc Mạnh Kiên cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm sai quy định. Ban Tổ chức lễ hội đã công khai bảng giá trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô ban ngày và ban đêm theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ngay tại cửa các bãi trông giữ xe để người dân, du khách biết.Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành kiểm tra hoạt động dịch vụ tại lễ hội; đưa các đối tượng ăn xin vào các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh; kiểm soát giá các mặt hàng. Đặc biệt, Ban Tổ chức lễ hội đã tuyên truyền, nhắc nhở, treo biển cấm đổi tiền lẻ tại các khu di tích trên địa bàn. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lén lút đổi tiền lẻ cho khách, nếu lực lượng chức năng phát hiện được sẽ xử lý hành chính theo quy định.Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cũng đã làm việc với các hộ dân xung quanh các di tích, tổ chức ký cam kết với các hộ tham gia bán hàng phục vụ khách, thực hiện đúng quy định, không tăng giá các loại hàng hóa, không tự ý mở các điểm trông giữ xe trái phép, thu phí cao hơn so với quy định.Dự kiến trong đêm khai ấn sẽ có rất đông người tham dự nên Ban Tổ chức đã bố trí hơn 2.000 chiến sỹ công an, bảo vệ dân phố để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm chiến sỹ tham gia phân luồng, đảm bảo giao thông tại khu vực đền Trần và trên quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định, tránh ùn tắc giao thông trong đêm Khai ấn khi lượng phương tiện tăng đột biến.Lễ hội đền Trần năm 2017 được tổ chức từ ngày 7-12/2 (ngày 11-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu), với trọng tâm là Lễ khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng. Lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ ngày 15 tháng Giêng, tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa.Từ 7 giờ ngày 16 tháng Giêng sẽ tiếp tục tổ chức phát ấn cho tới khi hết ấn. Ban Tổ chức lễ hội dự kiến chuẩn bị số lượng ấn đáp ứng nhu cầu xin ấn của nhân dân, du khách./.