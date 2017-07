(Ảnh minh họa: Hiền Anh/TTXVN)

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14/7, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe ôtô 4 chỗ đã xảy ra trên Quốc lộ 21, đoạn gần Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), khiến một người bị thương nặng, giao thông bị ách tắc cục bộ trong hơn 1 giờ đồng hồ.Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe ôtô Toyota Corolla biển kiểm soát 36A-110.64 do tài xế Lê Văn Đức (sinh năm 1988 trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chạy theo hướng Hà Nam-Nam Định.Khi chiếc xe trên lưu thông đến Quốc lộ 21 đoạn gần Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) thì bất ngờ quay đầu ngược lại.Đúng lúc đó, chiếc xe ben 90C-046.83 do tài xế Vũ Đức Đán (sinh năm 1986, trú tại Hà Nam) điều khiển đi cùng chiều phía sau do bị bất ngờ đã đánh lái gấp khiến chiếc xe​ bị lật đè vào chiếc xe 4 chỗ.Tài xế trên xe con 4 chỗ bị thương nặng, hiện đang rất nguy kịch.Sau vụ tai nạn, chiếc xe ôtô con bị dập nát hoàn toàn.Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên đã gây ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực này trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nam Định đã có mặt kịp thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện và cùng với các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giải tỏa hiện trường.Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cảnh báo, những người tham gia giao thông trên những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông cao khi quay đầu xe hay chuyển làn đường phải ra tín hiệu xin đường và chú ý đảm bảo các quy định an toàn.Các lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.