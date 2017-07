Ngày 18/7, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nam Phi Joe Maswanganyi đã kêu gọi khẩn cấp tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt các cuộc tấn công bạo lực ngày một tăng giữa các lái xe taxi truyền thống và taxi Uber.Gần đây, vòng xoáy tấn công bạo lực lẫn nhau giữa các lái xe taxi truyền thống và taxi Uber xảy ra ở nhiều nơi tại Nam Phi, gây thương vong nghiêm trọng.Cuối tuần trước, một lái xe Uber đã tử vong do bỏng nặng khi chiếc taxi Uber của người này bị một nhóm người chưa rõ danh tính phóng hỏa ngày 10/6.Vụ việc trên khiến các lái xe Uber phẫn nộ và trong động thái được cho là để tự vệ, các tài xế này đã tấn công đáp trả nhằm vào các lái xe truyền thống.Hãng Uber đã thuê các nhóm an ninh riêng để bảo vệ lái xe của hãng và hành khách tại các điểm thường xuyên xảy ra xung đột và đã đề nghị gặp gỡ Bộ trưởng Công an Fikile Mbalula nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ chấm dứt tình hình bạo lực.Bộ trưởng Maswanganyi cho rằng những hành vi rất đáng bị lên án này sẽ chỉ khiến tình trạng vô chính phủ và bạo lực lan tràn, sẽ không được phép tồn tại trong lĩnh vực vận tải công cộng nói riêng và đất nước Nam Phi nói chung.Ông cũng khẳng định các vụ tấn công bạo lực này đi ngược lại với quan điểm của Chính phủ Nam Phi trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng an toàn, tin cậy, hiệu lực, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hội nhập và thân thiện với môi trường.Các cuộc tấn công này còn đi ngược với những tiêu chí xã hội mà Nam Phi đang xây dựng: Một xã hội không thù hận, không bạo lực và không tội phạm.Bộ trưởng Maswanganyi cho biết sẽ sớm tổ chức gặp gỡ đại diện Hiệp hội taxi truyền thống và Cơ quan Quản lý Uber nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay.Bộ này cũng sẽ làm việc với các bộ trưởng có liên quan trong lĩnh vực an ninh trật tự và các cơ quan hữu quan của chính phủ nhằm đưa ra giải pháp đa chiều về vấn đề trên.Cùng ngày, Bộ Lao động nước này đã hoan nghênh phán quyết của Ủy ban Hòa giải, hòa hợp và trọng tài (CCMA) công nhận các lái xe Uber là nhân viên của hãng Uber bởi phán quyết trên phù hợp với Luật Quan hệ lao động Nam Phi trong đó quy định rằng bất cứ người nào thỏa mãn điều kiện lao động đặt ra đều là người lao động hợp pháp và do đó được pháp luật về lao động bảo vệ.Theo CCMA, các lái xe Uber, cũng như bất kỳ người lao động nào khác đều không có ngoại lệ và được các luật về lao động của Nam Phi bảo vệ đầy đủ./.