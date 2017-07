Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Lực lượng cứu hộ tích cựu tìm kiếm, sơ cứu nạn nhân. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Ngày 21/7, Bác sỹ Bùi Chí Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, anh Nguyễn Duy Nam (sinh năm 1977), nạn nhân trong vụ sập đất xây kè móng nhà ở thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, Đắk Nông đã tử vong.Anh Nam là nạn nhân bị chôn vùi trong vụ sập đất khi đang đào móng để xây kè cho ngôi nhà tại thôn 2, xã Đắk Búk So vào trưa 19/7. Hai người cùng đào với anh đã may mắn thoát được khi nền đất sập xuống.Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân xung quanh đã tích cực tham gia đào đất để cứu nạn nhân. Lực lượng cứu hộ bao gồm công an, bộ đội và cán bộ y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức cũng đã đến tham gia tìm kiếm, sơ cứu nạn nhân.Sau khoảng 30 phút sau, anh Nam đã được tìm thấy và đưa lên Bệnh viện tỉnh Đắk Nông cấp cứu.Tuy nhiên, anh Nam bị chấn thương quá nặng, bị trượt đốt sống cổ, xuất huyết não. Mặc dù Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa nhưng sức khỏe anh vẫn không tiến triển. Nạn nhân sau đó được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong trên đường chuyển viện./.