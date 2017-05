Phía bảo hiểm đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân là 250 triệu đồng. (Ảnh: Bảo Việt)

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, đơn vị này đã tạm ứng hỗ trợ các nạn nhân trong vụvới số tiền là 250 triệu đồng.Theo thông tin vừa được đại diện công ty này cho biết, xe ôtô khách và xe ôtô tải trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người chết, 32 người bị thương ở Gia Lai diễn ra sáng 7/5 đều tham gia bảo hiểm tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Các loại hình bảo hiểm 2 xe này đã mua bao gồm: Bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm tai nạn hành khách và bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe.Theo đại diện công ty, ngay sau khi xác nhận thông tin về vụ tai nạn, Công ty Bảo Việt Gia Lai, đơn vị thành viên thuộc hệ thống đã cử đoàn đại diện đến Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Gia Lai nắm bắt tình hình và thực hiện hỗ trợ tạm ứng cho gia đình các nạn nhân gặp nạn.Bảo Việt Gia Lai đã chi hỗ trợ tạm ứng 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương. Tổng số tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân là 250 triệu đồng.Chưa nói rõ mức bồi thường với các nạn nhân, phía Bảo hiểm Bảo Việt cho hay, đơn vị này sẽ tiếp tục khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng và hướng dẫn, hỗ trợ người được bảo hiểm nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để có thể chi trả bảo hiểm đúng quy định.Trước đó, vào lúc 4 giờ 35 phút ngày 7/5 tại Km1632+100, đường Hồ Chí Minh, địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe ôtô khách biển kiểm soát 18B-018.32 với xe tải biển kiểm soát 77C-139.37. Vụ tai nạn đã làm 13 người chết; 32 người bị thương.Trả lời báo chí ngày 8/5, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong máu cho thấy lái xe tải Võ Văn Quý không có dấu hiệu vi phạm.“Tuy nhiên, do những hành vi rất không bình thường của lái xe (vượt qua trạm thu phí, bấm còi, chạy ngược chiều…) nên đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhất trí với quan điểm của Công an tỉnh là tiếp tục tiến hành xét nghiệm lần thứ hai với trang thiết bị hiện đại hơn để có kết quả chính xác hơn,” ông Hùng khẳng định./.